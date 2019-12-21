Uçakta “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım” diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı
Uçakta "FETÖ'cüyüm." diye bağıran kadın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlığı yapan uçakta, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırıp olay çıkartan ve 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan tutuklanan Nikar D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu söylediği oğlu, geçen Ekim ayında gençlere uyuşturucu satarken meslektaşları tarafından suçüstü yakalanan B.D. çıktı. Mobil Park Polisi tarafından yakalanan B.D.'nin uyuşturucuyu getirirken kullandığı sivil araç da emniyete ait çıkmıştı.
BOMBA DEDİĞİNİ HATIRLAYAMADI
Nikar D. emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcıya verdiği ifadede, Kıbrıs'ta üniversite okuyan oğlunun yanına gitmek için uçağa bindiğini söyleyen Nikar D., "Merdivenden uçağa adım atar atmaz sıkıştım. Bağırsaklarımda gaz sıkışması meydana geldi. Koltuğuma oturdum, sağımda ve solumda erkekler vardı. Midem de bulandı. Lavaboya gitmem gerektiğini, çok sıkıştığımı görevlilere söyledim" dedi.
Nikar. D., "Ancak görevliler uçağın pistte hareket etmeye başladığını, biraz sonra uçuşa geçeceğini söyleyerek kalkmama izin vermediler. Tam o sırada arka tarafta kadınların benimle ilgili, 'şu kadına bakın, FETÖ'cü gibi, ne diye seni uçağa alıyorlar' gibi sözlerini duydum. O sözleri duyunca iyice sinirlendim. Rahatsızlığımın da etkisiyle kendimden geçmişim. Bombadan bahsettiğimi hatırlamıyorum ancak patlayıcı anlamında söylemedim. Karnım bomba gibi oldu, patlayacağım anlamında söyledim" ifadelerini kullandı.