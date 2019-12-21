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İstanbul havalimanlarında operasyon! İşte polisleri ele veren görüntü

İstanbul'daki iki havalimanında yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Polislerin, Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu ortaya çıktı.

21.12.2019 20:21 - Son Güncelleme: 21.12.2019 21:07
İstanbul havalimanlarında operasyon! İşte polisleri ele veren görüntü

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı.

İstanbul havalimanlarında operasyon! İşte polisleri ele veren görüntü

İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de, bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali giriş yaptığı, sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği ve bu şahısların ülkemizden çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.

İstanbul havalimanlarında operasyon! İşte polisleri ele veren görüntü

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürüttükleri çalışmalar sırasında bazı polislerin göçmen kaçaklığı olaylarına karıştıklarını fark etti.

İstanbul havalimanlarında operasyon! İşte polisleri ele veren görüntü

Yapılan araştırmaya göre, yabancı uyruklu kişiler kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geliyordu. Burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınarak herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile illegal olarak yurda giriş yapıyorlardı.

İstanbul havalimanlarında operasyon! İşte polisleri ele veren görüntü

2 polisin bu yöntemle son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi Türkiye'ye soktukları belirlendi.

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