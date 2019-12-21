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Bir dönem sona erdi! Bu görüntüler ortaya çıktı

Faaliyeti sona erdirilen İstanbul Trafik Vakfı'na ait çekiciler otoparklara toplandı. Kemerburgaz'da bulunan otoparkta toplanan çekiciler havadan da görüntülendi.

21.12.2019 17:27 - Son Güncelleme: 21.12.2019 17:28
Bir dönem sona erdi! Bu görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Trafik Vakfı'nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtartma faaliyetleri sona erdirildi.

Bir dönem sona erdi! Bu görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı aktarıldı.

Bir dönem sona erdi! Bu görüntüler ortaya çıktı

Valilik tarafından alınan karar neticesinde İstanbul Trafik Vakfı'na ait 27 çekici de Kemerburgaz'da bulunan otoparka çekildi. 30 Kasım'da alınan karar neticesinde faaliyetleri sonlandırılan İstanbul Trafik Vakfı'na ait otoparkların boş kaldığı görüldü.

Bir dönem sona erdi! Bu görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararın yerinde olduğunu belirten bir vatandaş," Aracım defalarca çekildi. Haksız yere çekildiği de oluyor. Ancak uğraşacak bir merci olmadığı için boş veriyorsun. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararı doğru bir şekilde emniyette uygular. Umarım halk için yararlı olur. Yasak olmayan bir yere park ettiğim halde otomobilim çekildi. Otomobillerin seçilerek çekildiğini düşünüyorum. Özellikle boğaz hattında bazı otomobiller çekilmiyor. Rumelihisarı'nda ve Ortaköy'de bunları görebilirsiniz. Bu haksızlık umarım bir anca giderilir" ifadelerini kullandı.

Bir dönem sona erdi! Bu görüntüler ortaya çıktı
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