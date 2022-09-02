Emine Erdoğan 18 yaş üstü engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan ilk halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan "Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaretinde Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.
Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi'nin açılışını yapan Emine Erdoğan, ilk olarak yiyecek-içecek atölyesine uğradı. Hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin şeflerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilerin hazırladığı soğuk ayran aşı çorbasını da tattı. Buradan hafif otizm tanılı öğrencilerin spor ve fiziksel aktivitelerde bulunduğu alana gelen Erdoğan, masa tenisi oynayan öğrencileri izledi.
Erdoğan, masa tenisindeki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Emine Erdoğan, daha sonra orta-ağır tanılı zihinsel engelli bireylerin tarıma ilişkin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Erdoğan, 22 yaşındaki Aziz Batuhan Ateş ile teraryum yaptı. Ateş ve Erdoğan, elleriyle kalp yaparak birbirlerine sevgilerini dile getirdi. Öte yandan Erdoğan, Bakan Özer ile merkezde atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de inceledi.
MÜZİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ, BESTELEDİKLERİ "ÖZEL YÜREKLER" PARÇASINI ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ
Emine Erdoğan, özel eğitim müzik akademisi öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını enstrümanlar eşliğinde Erdoğan için seslendirdi. Erdoğan, burada görme engelli öğrenci Mert Özer'in piyano eşliğinde seslendirdiği "Neyleyim İstanbul'u" parçasını da dinledi.
YETİŞKİN ENGELLİLER İÇİN YIL SONUNA KADAR 81 İLDE EN AZ BİR HALK EĞİTİM MERKEZİ AÇILMASI HEDEFLENİYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretin sonunda yetişkin engellilere hizmet eden merkezlerle ilgili Emine Erdoğan'a bilgi verdi. Bakan Özer, bu yıl özellikle halk eğitim merkezlerine büyük önem verdiklerini ve her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmayla ilgili çaba içinde olduklarını söyledi.