Emine Erdoğan 18 yaş üstü engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Erdoğan, masa tenisindeki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Emine Erdoğan, daha sonra orta-ağır tanılı zihinsel engelli bireylerin tarıma ilişkin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Erdoğan, 22 yaşındaki Aziz Batuhan Ateş ile teraryum yaptı. Ateş ve Erdoğan, elleriyle kalp yaparak birbirlerine sevgilerini dile getirdi. Öte yandan Erdoğan, Bakan Özer ile merkezde atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de inceledi.