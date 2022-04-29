Tuzla'daki patlamada korkunç kimyasal detayı! Bölgeden uzaklaşın, maske takın
İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında meydana gelen yangın ve ardından yaşanan patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Patlamadaki korkunç tehlikeye dikkat çeken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Mutlaka maske takın ve bölgeden uzaklaşın" uyarısında bulundu.
29.04.2022 16:59 - Son Güncelleme: 29.04.2022 16:59
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında Tuzla'daki patlamanın ardından önemli uyarılarda bulundu.