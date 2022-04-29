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Tuzla'daki patlamada korkunç kimyasal detayı! Bölgeden uzaklaşın, maske takın

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında meydana gelen yangın ve ardından yaşanan patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Patlamadaki korkunç tehlikeye dikkat çeken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Mutlaka maske takın ve bölgeden uzaklaşın" uyarısında bulundu.

29.04.2022 16:59 - Son Güncelleme: 29.04.2022 16:59
Tuzla’daki patlamada korkunç kimyasal detayı! Bölgeden uzaklaşın, maske takın

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında Tuzla'daki patlamanın ardından önemli uyarılarda bulundu.

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Tuzla’daki patlamada korkunç kimyasal detayı! Bölgeden uzaklaşın, maske takın

'BÖLGEDEN UZAKLAŞIN'
İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

Bu sıradan bir duman değil, kimyasal maddeden çıkan tehlikeli bir duman. Bu dumanı teneffüs etmemek lazım, teneffüs edildiğinde ciddi sağlık sorunları olabilir.

Tuzla’daki patlamada korkunç kimyasal detayı! Bölgeden uzaklaşın, maske takın

Maske takmak gerekir, N-95 gibi. Bu asit yağışlarına neden olabilirdi. Dumanlar buluta kadar gitseydi asit yağışları da meydana gelebilirdi.

Tuzla’daki patlamada korkunç kimyasal detayı! Bölgeden uzaklaşın, maske takın

Bunun içinde kimyasal maddeler var. Yani bir ev yansa karbondioksit çıkar ama bu yangının içinde kimyasal madde var. Diğer dumanlardan farkı içerisindeki kimyasallar.

Tuzla’daki patlamada korkunç kimyasal detayı! Bölgeden uzaklaşın, maske takın

Onun için o civardakilerin maske takması lazım. Oradan uzaklaştırılmaları lazım.

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