Tutuklu HDP’lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş’a zor soru: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?

Paylaşımına "Tam 2000 gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size." notunu düşen Başak Demirtaş, sosyal medyada büyük tepki çekti.