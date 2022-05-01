Nam-ı diğer: Mayın Avcısı! Sarper göreve başlıyor!

Çok sayıda gelişmiş özelliği bünyesinde bulunduran ASELSAN Sarper, su üstünde 360 derece gözetleme imkanı sağlıyor ve tüm görüntü tespit/çıktılarını gerçek zamanlı olarak kullanıcılara sunabiliyor.

Sarper'de, SAR görüntüleri üzerinden gözle anlaşılamayacak hassas değişiklikleri algılamaya yarayan faz uyumlu değişiklik tespit ve görüntülerdeki uçak, gemi, yol, bina gibi hedeflerin ya da arazi türlerinin otomatik olarak tespit ve teşhis edilmesini sağlayan yapay zeka destekli otomatik hedef tespit/teşhis kabiliyetleri bulunuyor.

Sarper bu özellikleriyle askeri alandaki keşif ve gözetleme uygulamalarının yanı sıra sivil alanda da doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında kullanılabiliyor.