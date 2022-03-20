Tüyler diken diken! Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında nefes kesen gösteri
Simgelerin köptüsü olarak adlandırılan Çanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde dualarla hizmete açıldı. Açıılşı töreninde Türk Yıldızları muhteşem bir gösteriye imza attı. Milli Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
20.03.2022 19:30 - Son Güncelleme: 20.03.2022 19:53
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun videosu paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları'nın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşu yaptığı hatırlatıldı.
Jetlerin kalkış görüntüleriyle başlayan videoda, Çanakkale Boğazı'nın ve Köprüsü'nün, Türk Yıldızları'nın kokpitinden çekilen görüntülerine de yer verildi.