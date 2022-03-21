🌷21 MART en güzel Nevruz Bayramı kutlama mesajları! 🌺Nevruz Bayramı RESİMLİ mesajlar - sözler 2022! Nevruz nedir, neden kutlanır?

2022 Nevruz mesajları sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 Mart Nevruz mesajları sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Nevruz nedir, nevruz neden kutlanır soruları da merak edilenler arasında yer alıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz, Türk ve Anadolu kültüründe büyük öneme sahiptir. Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün gece eşitliği) oluştuğu gündür. Haberimizde yer alan Nevruz mesajları ile SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden paylaşım yapabilirsiniz. İşte, 21 Mart Nevruz Bayramı mesajları ve kutlama sözleri...