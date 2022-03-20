☃ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi son dakika kar tatili olan iller hangileri? 🎒Kar nedeniyle tatil olan il ve ilçeler LİSTESİ: Ordu, Van, Zonguldak...

Ülkemizin pek çok ilinde Mart ayının ilk günlerinden itibaren kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bugün okulların tatil olup olmadığı yağışın etkili olduğu illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi son dakika kar tatili olan iller hangileri? Kar nedeniyle tatil olan il ve ilçeler...