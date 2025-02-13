Darbe artığı TÜSİAD’ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yine vesayet özlemi pekişti.
Her fırsatta hükümete parmak sallama cüreti gösteren ve milli iradeye alerjisi olan TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulunda "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı bir slayt paylaşıldı.
MİLLETE KILIÇ ÇEKEN TEĞMENLERE VE GEZİ İHANETİNE ARKA ÇIKTILAR
Skandalın baş aktörü ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras.
Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.
TÜRKİYE'NİN İMAJINI ZEDELEME ÇABASI
İlgili sunumda "Politikacılar, İş insanları, gazeteciler sorgulanıyor. Teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu durum toplumda endişe yaratıyor ve güven sarsıyor. Tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor" ifadelerine yer verildi, yabancı yatırımcıya Türkiye'nin imajının kötülenmesi hedeflendi.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)
YARGIYA PARMAK SALLADI
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise "Yaşadığımız sorunların arkasında hukuka olan güvenin sarsılması var. Biz çocuklarımıza daha büyük servetler değil, daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz." diyerek yargıya parmak salladı.
Darbe artığı TÜSİAD'a ilk destek CHP'den geldi (Takvim.com.tr)
DARBE ARTIĞI TÜSİAD'A İLK DESTEK CHP'DEN
28 Şubat ruhu yeniden hortlayan ve siyasete müdahale etme girişiminde bulunan TÜSİAD'a ilk destek CHP'den geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili "Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" yorumunda bulundu.