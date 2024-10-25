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TUSAŞ saldırısında "kebapçı" detayı! Neden o saatte saldırdılar? PKK'lı teröristler sevgili rolü yaptı |

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. PKK'nın dağ kadrosundan oldukları belirlenen teröristlerin 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan teröristler, dikkat çekmemek için kendilerine sevgili süsü verdi. Kalleş saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin Ankara içindeki rotaları da tespit ediliyor. Saldırıdan önce 2 saat bir kebapçıda takıldıkları kadın teröristin tek başına bindiği taksiye, yol üzerinde diğer teröristin malzemelerle birlikte alındığı belirlendi. Teröristlerin saldırı saati de kanlı planın bir parçasıydı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:51
TUSAŞ saldırısında kebapçı detayı! Neden o saatte saldırdılar? PKK’lı teröristler sevgili rolü yaptı |

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Teröristlerin PKK'nın dağ kadrosundan oldukları tespit edilen 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlendi. Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan teröristler, dikkat çekmemek için kendilerine sevgili süsü verdi.

TUSAŞ saldırısında kebapçı detayı! Neden o saatte saldırdılar? PKK’lı teröristler sevgili rolü yaptı |

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAPILAN SALDIRIYLA BENZERLİK!

Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik bombalı saldırı girişimi, geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine yapılan saldırıyla benzerlikler taşıyor.

TUSAŞ saldırısında "kebapçı" detayı!

TUSAŞ saldırısında kebapçı detayı! Neden o saatte saldırdılar? PKK’lı teröristler sevgili rolü yaptı |

TERÖRİSTLERİN ROTASI

Güvenlik güçleri, iki olay arasında bağlantı olabileceğini değerlendirerek teröristlerin tesislere nasıl ulaştıklarını ve adım adım izledikleri rotayı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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