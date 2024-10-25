TUSAŞ saldırısında "kebapçı" detayı! Neden o saatte saldırdılar? PKK'lı teröristler sevgili rolü yaptı

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Teröristlerin PKK'nın dağ kadrosundan oldukları tespit edilen 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlendi. Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan teröristler, dikkat çekmemek için kendilerine sevgili süsü verdi.