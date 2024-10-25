TUSAŞ saldırısında "kebapçı" detayı!

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. PKK'nın dağ kadrosundan oldukları belirlenen teröristlerin 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan teröristler, dikkat çekmemek için kendilerine sevgili süsü verdi. Kalleş saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin Ankara içindeki rotaları da tespit ediliyor. Saldırıdan önce 2 saat bir kebapçıda takıldıkları kadın teröristin tek başına bindiği taksiye, yol üzerinde diğer teröristin malzemelerle birlikte alındığı belirlendi. Teröristlerin saldırı saati de kanlı planın bir parçasıydı.