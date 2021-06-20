Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve! İş, sanat ve spor dünyasının ünlü 'baba'ları bir araya geldi

BABAM ÖRNEK LİDERLİK SERGİLEDİ

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, iş dünyasında babasıyla birlikte çalışan şanslı bir evlat olduğunu söyledi. Annelerin de babaların da sevgisinin ve öneminin tek bir güne sığamayacağını söyleyen Kalyoncu, "Babalık kavramı bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. İş hayatında da aile içinde de farklı yönleriyle hissettirilen bir kavram. Allah hepimize örnek babalık yapmayı nasip etsin" dedi. Kendisinin de genç yaşta baba olduğunu anlatan Kalyoncu, babayla çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Kalyoncu, "Babam Cemal Kalyoncu, örnek bir liderlik sergiledi hepimize. Hiç bir zaman yeni nesil kopyası yetişsin istemedi. Herkesin kendini keşfetmesini sağlarken, bir yandan da deneyim transferini bize aktardı. Birlikte çalışmada en önemli unsur bu çünkü" diye konuştu.

AİLE ÖNCELİĞİMİZ

Mehmet Kalyoncu, şöyle devam etti: "Babam, çok çalışkan ancak hırslı biri değil. Zor dönemlerde işini kurmuş, büyütmüş. Bize hep, 'Dünyanın işi bitmez, ancak vakit geçiyor. Ailene öncelik ver. Onlara vakit ayır' diye nasihat verir. Biz de babamızın gösterdiği yoldan ilerliyoruz. Ailene ayıracağın vakti de kaliteli geçirmek gerekiyor. Biz bunu bazı ritüellere bağladık. Örneğin pazar günleri geniş ailemizle birlikte toplanır, kahvaltı yaparız. O gün kimse başka bir program yapmaz. Ben cumartesi günleri kendi çekirdek ailemle zaman geçiririm. Salı günleri de eşimle baş başa program yaparız."

PANDEMİDE SEKTÖRÜN GENLERİ DEĞİŞTİ

Pandemi döneminin gayrimenkul sektörünün genlerini değiştirecek kadar çok etkilediğini söyleyen Kalyoncu, "Koronavirüs bulaşıcı olduğu için insanlar mekanlarını değiştirmeye başladı. Eskiden kapalı alanlar üretilirken artık açık alanlar üretmek marifet oldu. Kendi çocuğumuza layık görmeyeceğimizi inşa etmememiz lazım. Çocuk dostu alanların bu dönemde ön plana çıkması mühim. Bu paradigma değişiminde yeni bir talep mutlaka çıkacak. Bu açıdan sektör, doğru planlamayla yoluna giderse sorun olacağını sanmıyorum. Yurtiçinde ne kadar yüksek potansiyel varsa yurtdışı da öyle. Firmalar son 20 yılda çok büyük deneyimler kazandı. Bizde son 1 yılda Romanya'da yeni bir doğalgaz boru hattı sözleşmesi imzaladık. Geçtiğimiz hafta da Portekiz'de veri merkezi görüşmeleri yaptık. Bir yandan da Türkiye'deki dev yatırımlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.