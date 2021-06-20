Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve! İş, sanat ve spor dünyasının ünlü 'baba'ları bir araya geldi
Turkuvaz Medya, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Grubun amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim buluşarak çocuklarıyla olan ilişkilerini, onlara verdikleri öğütleri, baba olduktan sonra yaşadıkları deneyimleri anlattı...
Turkuvaz Medya, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Grubun amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim buluşarak çocuklarıyla olan ilişkilerini, onlara verdikleri öğütleri, baba olduktan sonra yaşadıkları deneyimleri anlattı...
İş dünyasının öne gelen isimleri dün Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen 'Babalar Günü' webinarında buluştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İş Dünyasında Baba Olmak" konulu panelde, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin yer aldı.
Bellona, Koza Altın İşletmeleri ve Pierre Cardin sponsonluğunda gerçekleştirilen webinarda iş dünyasındaki babaların çocuklarıyla olan iletişimleri, çalışma temposunda baba olarak yaşadıkları keşkeler, çalışanlarına karşı duydukları babalık içgüdüsü vurgulandı.
ARKAMIZDAKİ GÜCÜMÜZ BABALARIMIZ
Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Sonat Bahar'ın sunduğu Webinarın açılış konuşmasını SABAH ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, yaptı. Uzman, "Babalarımız güçlü bir çınar gibi bizi sarmalayan, gücüyle kuvvetiyle her zaman arkamızda olup bizi yalnız olmadığımızı hissettiren varlıklardır. Onları sahiplenici, koruyan, kollayan, evin direği, en güvenilen ve arkamızdaki güç olarak tanımlayabiliriz. Ben de çok değerli bir babanın kızı olarak herkesin bu anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.
BABAM ÖRNEK LİDERLİK SERGİLEDİ
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, iş dünyasında babasıyla birlikte çalışan şanslı bir evlat olduğunu söyledi. Annelerin de babaların da sevgisinin ve öneminin tek bir güne sığamayacağını söyleyen Kalyoncu, "Babalık kavramı bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. İş hayatında da aile içinde de farklı yönleriyle hissettirilen bir kavram. Allah hepimize örnek babalık yapmayı nasip etsin" dedi. Kendisinin de genç yaşta baba olduğunu anlatan Kalyoncu, babayla çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Kalyoncu, "Babam Cemal Kalyoncu, örnek bir liderlik sergiledi hepimize. Hiç bir zaman yeni nesil kopyası yetişsin istemedi. Herkesin kendini keşfetmesini sağlarken, bir yandan da deneyim transferini bize aktardı. Birlikte çalışmada en önemli unsur bu çünkü" diye konuştu.
AİLE ÖNCELİĞİMİZ
Mehmet Kalyoncu, şöyle devam etti: "Babam, çok çalışkan ancak hırslı biri değil. Zor dönemlerde işini kurmuş, büyütmüş. Bize hep, 'Dünyanın işi bitmez, ancak vakit geçiyor. Ailene öncelik ver. Onlara vakit ayır' diye nasihat verir. Biz de babamızın gösterdiği yoldan ilerliyoruz. Ailene ayıracağın vakti de kaliteli geçirmek gerekiyor. Biz bunu bazı ritüellere bağladık. Örneğin pazar günleri geniş ailemizle birlikte toplanır, kahvaltı yaparız. O gün kimse başka bir program yapmaz. Ben cumartesi günleri kendi çekirdek ailemle zaman geçiririm. Salı günleri de eşimle baş başa program yaparız."
PANDEMİDE SEKTÖRÜN GENLERİ DEĞİŞTİ
Pandemi döneminin gayrimenkul sektörünün genlerini değiştirecek kadar çok etkilediğini söyleyen Kalyoncu, "Koronavirüs bulaşıcı olduğu için insanlar mekanlarını değiştirmeye başladı. Eskiden kapalı alanlar üretilirken artık açık alanlar üretmek marifet oldu. Kendi çocuğumuza layık görmeyeceğimizi inşa etmememiz lazım. Çocuk dostu alanların bu dönemde ön plana çıkması mühim. Bu paradigma değişiminde yeni bir talep mutlaka çıkacak. Bu açıdan sektör, doğru planlamayla yoluna giderse sorun olacağını sanmıyorum. Yurtiçinde ne kadar yüksek potansiyel varsa yurtdışı da öyle. Firmalar son 20 yılda çok büyük deneyimler kazandı. Bizde son 1 yılda Romanya'da yeni bir doğalgaz boru hattı sözleşmesi imzaladık. Geçtiğimiz hafta da Portekiz'de veri merkezi görüşmeleri yaptık. Bir yandan da Türkiye'deki dev yatırımlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.