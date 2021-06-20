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Bursa'da zehir zemberek görüntü! Simsiyah Marmara'ya akıyor

Bursa'dan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, tarım, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle siyaha boyandı. Suda canlı yaşamının kalmadığını belirten DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Bu artık bir su değil, kimyasal atık" dedi.

20.06.2021 15:46 - Son Güncelleme: 20.06.2021 15:46
Bursa'da zehir zemberek görüntü! Simsiyah Marmara'ya akıyor

Uludağ'dan doğan ve çok sayıda derenin bir araya gelmesiyle oluşan Nilüfer Çayı, Balıkesir bölgesinden gelen Susurluk Çayı ile birleşerek Karacabey ilçesi yakınlarında Kocasu Çayı olarak Marmara Denizi'ne dökülüyor. Karacabey sahilinde çayın denizle buluştuğu noktada, sudaki renk değişimi dikkat çekiyor.

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Bursa'da zehir zemberek görüntü! Simsiyah Marmara'ya akıyor

Atık suların deşarj edildiği bazı derelerden ulaşan kirlilikle siyah renkte akan Nilüfer Çayı, kötü kokusuyla da yakınından geçenleri rahatsız ediyor.

Bursa'da zehir zemberek görüntü! Simsiyah Marmara'ya akıyor

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, yaptığı açıklamada, Nilüfer Çayı'nın hikayesinin Uludağ'da başladığını söyledi.

Bursa'da zehir zemberek görüntü! Simsiyah Marmara'ya akıyor

Uludağ'dan berrak şekilde doğan Nilüfer Çayı'nın 12 dereden beslendiğini ve kilometrelerce süren yolculuğunun ardından Marmara Denizi'ne ulaştığını anlatan Demir, "Nilüfer Çayı'nın bu yolculuğu başladığı gibi değil. Bu bir su değil, kimyasal atıkla karşı karşıyayız. Burada suya ait hiçbir şey yok." dedi.

Bursa'da zehir zemberek görüntü! Simsiyah Marmara'ya akıyor

Demir, bazı sanayi atıklarının Nilüfer Çayı'na deşarj olduğunu ileri sürerek "Nilüfer Çayı kirlenen derelerle birleşerek su olmaktan çıkıp kimyasal atık olarak Marmara Denizi'ne dökülüyor." diye konuştu.