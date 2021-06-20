Bursa'da zehir zemberek görüntü! Simsiyah Marmara'ya akıyor
Bursa'dan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, tarım, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle siyaha boyandı. Suda canlı yaşamının kalmadığını belirten DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Bu artık bir su değil, kimyasal atık" dedi.
20.06.2021 15:46
- Son Güncelleme: 20.06.2021 15:46
Uludağ'dan doğan ve çok sayıda derenin bir araya gelmesiyle oluşan Nilüfer Çayı, Balıkesir bölgesinden gelen Susurluk Çayı ile birleşerek Karacabey ilçesi yakınlarında Kocasu Çayı olarak Marmara Denizi'ne dökülüyor. Karacabey sahilinde çayın denizle buluştuğu noktada, sudaki renk değişimi dikkat çekiyor.
Uludağ'dan berrak şekilde doğan Nilüfer Çayı'nın 12 dereden beslendiğini ve kilometrelerce süren yolculuğunun ardından Marmara Denizi'ne ulaştığını anlatan Demir, "Nilüfer Çayı'nın bu yolculuğu başladığı gibi değil. Bu bir su değil, kimyasal atıkla karşı karşıyayız. Burada suya ait hiçbir şey yok." dedi.