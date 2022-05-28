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Türk'ün ATAK'ı Bakü'de! TEKNOFEST’teki helikopter gösterisi büyük ilgi odağı oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin ATAK helikopterleri gösteri düzenledi. ATAK'lar büyük ilgi oldağı oldu.

28.05.2022 21:27 - Son Güncelleme: 28.05.2022 21:37
Türk’ün ATAK’ı Bakü’de! TEKNOFEST’teki helikopter gösterisi büyük ilgi odağı oldu

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor.

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Türk’ün ATAK’ı Bakü’de! TEKNOFEST’teki helikopter gösterisi büyük ilgi odağı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ziyaret gerçekleştirdiği TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin ATAK helikopterleri gösteri düzenledi.


Türk’ün ATAK’ı Bakü’de! TEKNOFEST’teki helikopter gösterisi büyük ilgi odağı oldu

ATAK İLGİ ODAĞI OLDU
ATAK helikopterlerinin Bakü semalarında gerçekleştirdiği uçuş gösterisi büyük ilgi topladı.

Türk’ün ATAK’ı Bakü’de! TEKNOFEST’teki helikopter gösterisi büyük ilgi odağı oldu

Çok sayıda kişi, gösteriyi ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla büyük bir heyecanla izledi.

Türk’ün ATAK’ı Bakü’de! TEKNOFEST’teki helikopter gösterisi büyük ilgi odağı oldu

İşte o gösteri;

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