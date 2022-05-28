Türk'ün ATAK'ı Bakü'de! TEKNOFEST’teki helikopter gösterisi büyük ilgi odağı oldu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin ATAK helikopterleri gösteri düzenledi. ATAK'lar büyük ilgi oldağı oldu.
28.05.2022 21:27 - Son Güncelleme: 28.05.2022 21:37
Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ziyaret gerçekleştirdiği TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin ATAK helikopterleri gösteri düzenledi.
ATAK İLGİ ODAĞI OLDU
ATAK helikopterlerinin Bakü semalarında gerçekleştirdiği uçuş gösterisi büyük ilgi topladı.
Çok sayıda kişi, gösteriyi ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla büyük bir heyecanla izledi.