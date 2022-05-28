Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü'de gökyüzüne ay-yıldız çizdi! Başkan Erdoğan ve Aliyev pilotları selamladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki lider Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibinin akrobasi gösterisini izledi. Nefes kesen gösteride pilotlar gökyüzüne ay-yıldız çizdi.
28.05.2022 22:50 - Son Güncelleme: 28.05.2022 22:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.
Aliyev, katılımcılardan Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'den gelen diğer misafirleri selamlamalarını istedi.
SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖKYÜZÜNE AY-YILDIZ ÇİZDİ
Festival alanını gezerek Akıncı SİHA'yı imzalayan iki lider, daha sonra Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibinin akrobasi gösterisini izledi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV EKİPLERİ SELAMLADI
Erdoğan ve Aliyev, gösteri sırasında gökyüzüne ay-yıldız çizen Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerini selamladı.