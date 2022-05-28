Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü’de gökyüzüne ay-yıldız çizdi! Başkan Erdoğan ve Aliyev pilotları selamladı

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖKYÜZÜNE AY-YILDIZ ÇİZDİ

Festival alanını gezerek Akıncı SİHA'yı imzalayan iki lider, daha sonra Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

