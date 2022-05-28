Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de Bakü Bilim Merkezi ile Asan (Kolay) Hizmet Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar da katılım sağladı. Öte yandan Erdoğan - Aliyev ikili bilim merkezindeki çocuklarla yakından ilgilendi.

28.05.2022 19:55 - Son Güncelleme: 28.05.2022 19:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü’de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü’de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü’de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler

Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü’de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler

Erdoğan ve Aliyev, görüşme sonrası akşam yemeği yedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü’de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler

İşte açılış programından kareler;

SON DAKİKA