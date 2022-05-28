Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü’de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.



