Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı: Çocuklarla yakından ilgilendiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de Bakü Bilim Merkezi ile Asan (Kolay) Hizmet Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar da katılım sağladı. Öte yandan Erdoğan - Aliyev ikili bilim merkezindeki çocuklarla yakından ilgilendi.
28.05.2022 19:55 - Son Güncelleme: 28.05.2022 19:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.
Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.