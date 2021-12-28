TURKOVAC aşı randevuları ne zaman açılacak?

Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Başkan Erdoğan "TURKOVAC" olarak açıkladı.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor.

Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.