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Omicron ve Delta’nın birleşimi Delmicron iddiası! Delmicron var mı yok mu? Dünyayı alarma geçiren Delmicron iddiası hakkında net cevap geldi

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 yıldır hayatımız felç olurken her gün yenisi çıkan varyantlar milyonlarca insanı alarma geçirdi. Delta varyantının ardından Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı birçok ülkede görülürken yeni bir varyant iddiası geldi. Delta ve Omicron'un birleştiği ve Delmicron varyantını oluşturduğu iddiları havada uçuşunca dünya ayağa kalktı. Peki Delmicron diye bir varyant var mı? Merak edilen sorunun yanıtı uzman isimden geldi.

28.12.2021 09:44 - Son Güncelleme: 28.12.2021 09:44
Omicron ve Delta’nın birleşimi Delmicron iddiası! Delmicron var mı yok mu? Dünyayı alarma geçiren Delmicron iddiası hakkında net cevap geldi

2 yıldır Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden Dünya aynı zamanda virüs ile ilgili yanlış bilgi ile de mücadele halinde.

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Omicron ve Delta’nın birleşimi Delmicron iddiası! Delmicron var mı yok mu? Dünyayı alarma geçiren Delmicron iddiası hakkında net cevap geldi

2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve hala dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüs pek çok iddiaya da konu oluyor.

Omicron ve Delta’nın birleşimi Delmicron iddiası! Delmicron var mı yok mu? Dünyayı alarma geçiren Delmicron iddiası hakkında net cevap geldi

Ancak bu iddiaların pek çoğu gerçeklikten hayli uzak, bilim dünyası tarafından kabul görmemiş tezlere ev sahipliği yapıyor. Bunun son örneği ise 'Delmicron varyantı' iddiaları.

Omicron ve Delta’nın birleşimi Delmicron iddiası! Delmicron var mı yok mu? Dünyayı alarma geçiren Delmicron iddiası hakkında net cevap geldi

Hindistan'da ortaya çıkan Delta ve ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları geçtiğimiz hafta ortaya atıldı.

Omicron ve Delta’nın birleşimi Delmicron iddiası! Delmicron var mı yok mu? Dünyayı alarma geçiren Delmicron iddiası hakkında net cevap geldi

Kısa sürede 'yeni varyant' olarak lanse edilen Delmicron ile ilgili beklenen açıklama geldi. Uzmanlar bu isimde bir varyant olmadığının altını çizdi.

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