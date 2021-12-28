Türkiye’nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’nda sona doğru

Karaismailoğlu, havalimanının bölge ekonomisi için önemine işaret ederek, "Proje, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine, ayrıca Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkelerle ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Trabzon Havalimanı'na yedek meydan olması özelliğiyle de Doğu Karadeniz Bölgesi'nin hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanması temin edilecek." diye konuştu.