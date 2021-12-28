Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru
Millete hizmet yolunda heyecan yaratan mega projeler birer birer hayata geçiriliyor. Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda taş dolgu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşaatın alt ve üstyapılarının tamamı düşünüldüğünde projede yüzde 90 oranında gerçekleşmeye ulaşıldı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın en önemli kısmı olan taş dolgunun tamamlandığını söyledi.
Buranın, tamamlandığında Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olacağını dile getiren Karaismailoğlu, 100 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edilen havalimanının, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 aprondan oluşacağını ifade etti.
Karaismailoğlu, havalimanının bölge ekonomisi için önemine işaret ederek, "Proje, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine, ayrıca Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkelerle ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Trabzon Havalimanı'na yedek meydan olması özelliğiyle de Doğu Karadeniz Bölgesi'nin hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanması temin edilecek." diye konuştu.