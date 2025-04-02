Ekrem İmamoğlu ile birlikte kimlerin diploması iptal edildi? İşte 28 kişilik liste! 10 kişi hakkında ek inceleme

İstanbul Üniversitesi , 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yaptığı tespit edilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını "Geldikleri kurumların tanınırlığının bulunmaması ve genel not ortalamalarının yatay geçiş şartlarını sağlamaması" hususlarını gerekçe göstererek iptal etti.

ÜNİVERSİTENİN VERİ TABANINDAN SİLİNECEK

Kayıt sildirdiği belirlenen 10 kişinin yatay geçiş kararı kaldırıldı. Aynı yıl yatay geçiş dönemi dışında geçiş yaptıkları saptanan 10 kişi için ise ek araştırma yapılacağı belirtildi. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü kaynaklarından teyit edilen bilgiye göre, söz konusu diplomalar, İşletme Fakültesi dekanlığınca üniversitenin veri tabanından silecek. Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; bu işlem, istifa eden dekanın yerine atanan yeni dekan tarafından yapılacak.