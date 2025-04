Ekrem İmamoğlu ile birlikte kimlerin diploması iptal edildi? İşte 28 kişilik liste! 10 kişi hakkında ek inceleme

6-Cem Diler (Genel not ortalaması yetersiz)

7-Eclan Ertan (Genel not ortalaması yetersiz)

8-Naciye Aylin Atay (Genel not ortalaması yetersiz - Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi profesörü)

9-Batuhan Tuncay (Genel not ortalaması yetersiz)

10-Serhat Sedat Kösetaş (Genel not ortalaması yetersiz)



11-Sevgi Toprak (Genel not ortalaması yetersiz Halis Toprak'ın kızı )

12-Ahmet Kaya (Genel not ortalaması yetersiz)

13-Ekrem İmamoğlu (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

14-Orahan Kuray (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

15-Ahmet Selim Güsar (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)



16-Hayri Kaan Başal (Genel not ortalaması yetersiz)

17-İsa Fatih Şabaz (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

18-Banu Yalı (Genel not ortalaması yetersiz)

19-Sinan Esat Erdil (Genel not ortalaması yetersiz)

20-Cenk Karayel (Genel not ortalaması yetersiz)