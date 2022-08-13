Doktor, hemşire, asistan hekimlere fazladan 5,7,10 bin TL hesaplarda! İşte yeni maaşlar... Sağlık çalışanlarına ek ödeme! Hangi çalışan ne kadar alacak?

HEMŞİRELER VE TEKNİKERLER İÇİN NASIL BİR DÜZENLEME BELİRLENDİ?

"Öncelikle aralık ayında yapılan düzenleme bütüncül bir düzenleme değildi. Biz Sağlık-Sen olarak buna itiraz etmiştik. Buradaki düzenleme bir hemşire için 850 liraya, teknikerler için de 500-600 liraya varan bir düzenleme gerçekleştirilmiş oldu. Sağlık çalışanlarına derece, unvan ve kademelerine göre; 400 liradan başlayarak 10 bin liraya kadar gidebilecek ek ödeme yapılacak."