Türkiye'nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...

BAŞKAN ERDOĞAN: DONANMAMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde Pirireis 'e ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadakilere kıyasla üstün özelliklerle donatıldı." ifadelerini kullandı.

3

DİĞER REİSLER YOLDA



"Reis sınıfı tüm denizaltıları 2029'a kadar hizmete alacağız" Başkan Erdoğan sözlerinin devamında, "Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN projemizle ilgili çalışmalarımızda kendi mecrasında ilerliyor. Pirireis denizaltısıyla ilgili vurgulanması gereken bir diğer nokta şudur. Denizaltımızın inşasında birçok savunma sanayi firmamız alt yüklenici olarak görev almış böylece MİLDEN için büyük bir birikim elde edilmişti" dedi.