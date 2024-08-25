KARE KARE İHYA | İşte Bitlis'in eski ve yeni hali! Başkan Erdoğan açıkladı: 26 milyar liralık dev yatırım

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22 yılda 26 milyar liralık bir yatırım yapıldığını açıklayan Erdoğan ifadelerine şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik"