KARE KARE İHYA | İşte Bitlis'in eski ve yeni hali! Başkan Erdoğan açıkladı: 26 milyar liralık dev yatırım

Bitlis'te toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehre 26 milyar dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı. Bitlis'in yeni yüzünü kare kare gösteren Erdoğan dillere pelesenk olan, "Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı. İşte Bitlis'in eski ve yeni hali...
Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, Bitlis halkına hizmete devam edeceğiz. Bugün yatırımları şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
22 yılda 26 milyar liralık bir yatırım yapıldığını açıklayan Erdoğan ifadelerine şöyle devam etti:
"Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik"
"Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte."