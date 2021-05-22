SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler
Son dakika haberleri... Türkiye demokrasisi son zamanlarda hem muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar hem de terör örgütlerinin yapmış olduğu saldırılarla birlikte yeniden eş zamanlı saldırıya maruz kaldı. Vatandaşları sokağa dökmeye çalışarak kontrollü kaosu planlayan ve darbeye yol açıp siyasi çıkar amaçlayan bur süreç nasıl oldu? İşte o ihanetin kronolojik sırası….
Siyasilere sopa göstermeye kalkışan emekli amiraller, sözde bildirilerinde "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer vererek, askeri vesayetçiliğin yaşayan son temsilcileri olduklarını gözler önüne serdi.
2- 128 MİLYAR YALANI
Yıpratmanın ekonomik ayağı için de başını CHP'nin çektiği muhalefet partileri 128 milyar dolar yalanını ortaya attı.
"128 milyar dolar nerede?" sorusunu dillerine pelesenk eden muhalefet, Merkez Bankası'nın mevcut 90 milyar dolarlık rezervini, kur saldırılarında kullanılan doları, salgında üreticiyi ve dar gelirliyi korumak için ödenen parayı ve 1 dolarlık işlemin bile kayıt dışı olamayacağını görmezden geldi..