SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler

2- 128 MİLYAR YALANI

Yıpratmanın ekonomik ayağı için de başını CHP'nin çektiği muhalefet partileri 128 milyar dolar yalanını ortaya attı.

"128 milyar dolar nerede?" sorusunu dillerine pelesenk eden muhalefet, Merkez Bankası'nın mevcut 90 milyar dolarlık rezervini, kur saldırılarında kullanılan doları, salgında üreticiyi ve dar gelirliyi korumak için ödenen parayı ve 1 dolarlık işlemin bile kayıt dışı olamayacağını görmezden geldi..