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SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler

Son dakika haberleri... Türkiye demokrasisi son zamanlarda hem muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar hem de terör örgütlerinin yapmış olduğu saldırılarla birlikte yeniden eş zamanlı saldırıya maruz kaldı. Vatandaşları sokağa dökmeye çalışarak kontrollü kaosu planlayan ve darbeye yol açıp siyasi çıkar amaçlayan bur süreç nasıl oldu? İşte o ihanetin kronolojik sırası….

22.05.2021 14:29 - Son Güncelleme: 22.05.2021 14:50
SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler

1- AMİRALLERİN BİLDİRİSİ
Türkiye'yi ısıtan ilk gelişme Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek, gece yarısı milli iradeyi hedef alan bir bildiri yayınlaması ile yaşandı.

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SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler

Siyasilere sopa göstermeye kalkışan emekli amiraller, sözde bildirilerinde "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer vererek, askeri vesayetçiliğin yaşayan son temsilcileri olduklarını gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler

SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler

2- 128 MİLYAR YALANI
Yıpratmanın ekonomik ayağı için de başını CHP'nin çektiği muhalefet partileri 128 milyar dolar yalanını ortaya attı.

"128 milyar dolar nerede?" sorusunu dillerine pelesenk eden muhalefet, Merkez Bankası'nın mevcut 90 milyar dolarlık rezervini, kur saldırılarında kullanılan doları, salgında üreticiyi ve dar gelirliyi korumak için ödenen parayı ve 1 dolarlık işlemin bile kayıt dışı olamayacağını görmezden geldi..

SON DAKİKA: Türkiye'yi kaosa sürükleme planı! İşte son günlerdeki ihanetler

Hükümet kanadından yapılan çeşitli açıklamalar görmezden gelinerek konu hala sıcak tutulmaya çalışılıyor..