Mardin ve Şanlıurfa'da toz fırtınası! Meteoroloji il il uyardı: Devam edecek

Son dakika haberi... Suriye üzerinden geldiği belirtilen toz fırtınası, Mardin ve Şanlıurfa'da etkisini gösterdi. Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan toz fırtınasına ilişkin Meteoroloji'den de son dakika açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin Güneydoğu kesimlerinde dün gece başlayan toz taşınımı hadisesinin bugün de Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları ve Meteoroloji'nin yaptığı o uyarı.

22.05.2021 11:51 - Son Güncelleme: 22.05.2021 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





