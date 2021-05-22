Vav TV İzle

Mardin ve Şanlıurfa'da toz fırtınası! Meteoroloji il il uyardı: Devam edecek

Son dakika haberi... Suriye üzerinden geldiği belirtilen toz fırtınası, Mardin ve Şanlıurfa'da etkisini gösterdi. Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan toz fırtınasına ilişkin Meteoroloji'den de son dakika açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin Güneydoğu kesimlerinde dün gece başlayan toz taşınımı hadisesinin bugün de Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları ve Meteoroloji'nin yaptığı o uyarı.

22.05.2021 11:51 - Son Güncelleme: 22.05.2021 12:01
Mardin ve Şanlıurfa'da toz fırtınası! Meteoroloji il il uyardı: Devam edecek

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, şehir merkezi ile Akçakale ve Harran ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mardin ve Şanlıurfa'da toz fırtınası! Meteoroloji il il uyardı: Devam edecek

Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, zor anlar yaşayan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Mardin ve Şanlıurfa'da toz fırtınası! Meteoroloji il il uyardı: Devam edecek

Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Mardin ve Şanlıurfa'da toz fırtınası! Meteoroloji il il uyardı: Devam edecek

CEYLANPINAR'DA GÖKYÜZÜ KIZILA DÖNDÜ
Sınırda yer alan Ceylanpınar'da, akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin ve Şanlıurfa'da toz fırtınası! Meteoroloji il il uyardı: Devam edecek

Toz bulutu ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü.