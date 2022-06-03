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Haberler Güncel Türkiye'nin yapacağı harekat ile Fırat'ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç'in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...

Türkiye'nin yapacağı harekat ile Fırat'ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç'in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat öncesi son detaylar da belli olmaya başladı. Fırat'ın batısında yer alan ve kritik öneme sahip olan Tel Rıfat ile Münbiç bölgelerinde icra edilecek askeri operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG'nin kökü kazınacak. Peki, Münbiç'in jeopolitik önemi ne? Bölgenin coğrafi yapısı ne durumda? A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

03.06.2022 23:10 - Son Güncelleme: 03.06.2022 23:15
Türkiye’nin yapacağı harekat ile Fırat’ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç’in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan harekat öncesi son detaylar konuşuldu.

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Türkiye’nin yapacağı harekat ile Fırat’ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç’in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...

Fırat'ın batısında yer alan terör unsurlarının temizleneceğinin altının çizildiği yayında A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, çarpıcı detaylar paylaştı.

Türkiye’nin yapacağı harekat ile Fırat’ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç’in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...

FIRAT'IN BATISINDAN TERÖRÜN İZİ SİLİNECEK!
Ulak, "Artık operasyon bölgesi netleşti. Fırat'ın batısında terör örgütü PKK/YPG'nin izi silinecek. Tel Rıfat ve Münbiç teröristlerden temizlenecek" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin yapacağı harekat ile Fırat’ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç’in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...

BATIDAN DOĞUYA AÇILAN BİR GEÇİŞ KÖPRÜSÜ
Münbiç'in jeopolitik önemine de değinen Kerim Ulak, bölgenin Fırat'ın batısından Fırat'ın doğusuna açılan bir geçiş köprüsü olduğunu haritalar üzerinde anlatarak gösterdi.

Türkiye’nin yapacağı harekat ile Fırat’ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç’in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...

Söz konusu lokasyonda yer alan M4 karayolunun kontrol altına alınmasının terör unsurlarının sonunu getireceğini ifade etti.

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