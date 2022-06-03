Türkiye'nin yapacağı harekat ile Fırat'ın batısından terörün izi silinecek! Münbiç'in jeopolitik önemi ne? M4 karayolu ve Tel Rıfat...
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat öncesi son detaylar da belli olmaya başladı. Fırat'ın batısında yer alan ve kritik öneme sahip olan Tel Rıfat ile Münbiç bölgelerinde icra edilecek askeri operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG'nin kökü kazınacak. Peki, Münbiç'in jeopolitik önemi ne? Bölgenin coğrafi yapısı ne durumda? A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
03.06.2022 23:10 - Son Güncelleme: 03.06.2022 23:15
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan harekat öncesi son detaylar konuşuldu.
Söz konusu lokasyonda yer alan M4 karayolunun kontrol altına alınmasının terör unsurlarının sonunu getireceğini ifade etti.