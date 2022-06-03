Eller tetikte gözler Türkiye'den gelecek emirde! Harekat öncesi Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yapmayı planladığı operasyonda geri sayım sürerken Suriye Milli Ordusu da çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz gün 2 bin kişilik özel kuvvet askerinden oluşan bir grup ile tatbikat yapan SMO, bugün de 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı. Söz konusu tatbikatlarda gerçek mermilerin yanı sıra ağır ve hafif silahlar da kullanıldı.
03.06.2022 22:15 - Son Güncelleme: 03.06.2022 22:16
SMO unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta, cephe hatlarındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı.