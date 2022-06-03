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Eller tetikte gözler Türkiye'den gelecek emirde! Harekat öncesi Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yapmayı planladığı operasyonda geri sayım sürerken Suriye Milli Ordusu da çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz gün 2 bin kişilik özel kuvvet askerinden oluşan bir grup ile tatbikat yapan SMO, bugün de 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı. Söz konusu tatbikatlarda gerçek mermilerin yanı sıra ağır ve hafif silahlar da kullanıldı.

03.06.2022 22:15 - Son Güncelleme: 03.06.2022 22:16
Eller tetikte gözler Türkiye’den gelecek emirde! Harekat öncesi Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi

Suriye Milli Ordusu (SMO) 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı.

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Eller tetikte gözler Türkiye’den gelecek emirde! Harekat öncesi Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi

SMO unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta, cephe hatlarındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı.

Eller tetikte gözler Türkiye’den gelecek emirde! Harekat öncesi Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi

Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.

Eller tetikte gözler Türkiye’den gelecek emirde! Harekat öncesi Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi

SMO dün de 2 bin özel kuvvet askeriyle gerçek mermilerle tatbikat yapmıştı.

Eller tetikte gözler Türkiye’den gelecek emirde! Harekat öncesi Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi

2 BİN KİŞİLİK TATBİKATIN DETAYLARI
SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

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