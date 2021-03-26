Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama: Son aşamadayız

TAZİYELERDEKİ BULAŞ RİSKİ ÇOK FAZLA

Kentteki insanların katılmaya devam ettiği taziyelerde bulaş riskinin çok fazla olduğuna işaret eden Dağlı, geçen hafta yapılan bir taziyede 70 kişinin pozitif olarak çıktığını hatırlattı.