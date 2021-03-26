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Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama: Son aşamadayız

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride olan Samsun'da alarm verildi. Yüz binde 508,97 vaka sayısı ile ilk sırada yer alan Samsun'da hastanelerde yer kalmadı. Açıklamasında, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiçbir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, herhangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef" sözlerine yer veren Vali Zülkif Dağlı, son aşamaya gelindiğinin altını çizdi.

26.03.2021 17:03 - Son Güncelleme: 26.03.2021 17:54
Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama: Son aşamadayız

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayısı haritasında Samsun üç haftadır ilk sırada yer alıyor.

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Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama: Son aşamadayız

Vali Zülkif Dağlı, vatandaşlara evde kalmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrı yaptı, pozitif kişilerle temaslıların filyasyon ekiplerine bildirilmemesinin risk oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama: Son aşamadayız

TAZİYELERDEKİ BULAŞ RİSKİ ÇOK FAZLA
Kentteki insanların katılmaya devam ettiği taziyelerde bulaş riskinin çok fazla olduğuna işaret eden Dağlı, geçen hafta yapılan bir taziyede 70 kişinin pozitif olarak çıktığını hatırlattı.

Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama: Son aşamadayız

Dağlı, Samsun'un Karadeniz'in girişinde bulunması nedeniyle hareketliliğinin yoğun olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama: Son aşamadayız

Bu kapsamda, 4 ay önce Samsun'a 3 ana girişte başlatılan HES kodu uygulamasına, bugün hala kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine girişlerde devam ediliyor.