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İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı! Yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte başvuru şartları…

Gündemde en çok ilgi gören konular arasında İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı yer alıyor. Yüzbinlerce kişi iş sahibi olabilmek için İŞKUR güncel açık pozisyonlarını yakından takip ediyor ve uygun olanlara başvuru yapıyor. Kariyerini güvenlik görevlisi olarak şekillendirmek isteyen yüzlerce kişi için İŞKUR'da farklı illerden silahlı ve silahsız seçeneklerle birçok ilana ulaşmak mümkün. Peki güvenlik görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

26.03.2021 16:11 - Son Güncelleme: 26.03.2021 16:11
İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı! Yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte başvuru şartları…

Gündemde en çok ilgi gören konular arasında İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı yer alıyor. Yüzbinlerce kişi iş sahibi olabilmek için İŞKUR güncel açık pozisyonlarını yakından takip ediyor ve uygun olanlara başvuru yapıyor. Kariyerini güvenlik görevlisi olarak şekillendirmek isteyen yüzlerce kişi için İŞKUR'da farklı illerden silahlı ve silahsız seçeneklerle birçok ilana ulaşmak mümkün. Peki güvenlik görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

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İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı! Yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte başvuru şartları…

Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi ilanları İŞKUR'da yayınlandı. Farklı şehirlerde ve farklı sektörlerde olmak üzere İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı yapacak. Güncel ilanları merak edenler araştırmalarını sürdürürken bir yandan da güvenlik görevlisi olmak için hangi şartların taşınması gerektiği merak konusu oluyor. Yüzlerce kişi açık pozisyonları bulmak ve başvurmak istiyor, peki İŞKUR güncel ilanlarında hangi kategoride ve sektörde alımlar yapılacak.

İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı! Yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte başvuru şartları…

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI KONTENJANLARI

Silahlı Silahsız Genel ve Amir Güvenli Görevlisi Kadro ve Kontenjanlar

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan güncel iş ilanı sayısı: 18

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan güncel iş ilanı sayısı: 12

İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı! Yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte başvuru şartları…

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 2

Güvenlik Görevlisi pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 104

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 2

İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı! Yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte başvuru şartları…

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden ilan edilen güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurular her bir kadro için farklı gösteriyor. Bunun nedeni ilanın farklı kurum, kuruluş yada firma tarafından yayımlanmış olması.