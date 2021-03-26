İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı! Yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte başvuru şartları…

Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi ilanları İŞKUR'da yayınlandı. Farklı şehirlerde ve farklı sektörlerde olmak üzere İŞKUR silahlı silahsız güvenlik görevlisi ve amiri alımı yapacak. Güncel ilanları merak edenler araştırmalarını sürdürürken bir yandan da güvenlik görevlisi olmak için hangi şartların taşınması gerektiği merak konusu oluyor. Yüzlerce kişi açık pozisyonları bulmak ve başvurmak istiyor, peki İŞKUR güncel ilanlarında hangi kategoride ve sektörde alımlar yapılacak.