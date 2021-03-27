"The Ever Given" gemisini kurtarma operasyonu için gündeme gelen "Nene Hatun" havadan görüntülendi
Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi havadan görüntülendi.
27.03.2021 12:36
- Son Güncelleme: 27.03.2021 12:38