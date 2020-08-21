Türkiye'nin tarihi gününde sosyal medyadan büyük destek!

ENERJİDE YENİ AKTÖR TÜRKİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır." diye konuştu. Erdoğan, Akdeniz'den de müjdeli haberler beklendiğini söyledi.

BAKAN ALBAYRAK: NE DOĞU NE BATI, YENİ EKSEN TÜRKİYE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarihi gününde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Bugün ülkemizin milli enerji politikası için tarihi bir gün. Bugün gururluyuz. Türkiye olarak ülkemizin geleceği açısından önemli bir sürece şahit ediyoruz. Bugün enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz bir süreçteyiz. Bizim için bu çok önemli bir övünç kaynağı." açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Albayrak bu tarihi günde, "Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye" vurgusunu da yaptı.