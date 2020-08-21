Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından herkesin gözü kulağı Fatih'te. Dünyanın en yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemisinden biri olan ve Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in özellikleri neler?
Bugün Türkiye tarihinde en büyük doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklandı. Karadeniz'de gerçekleşen çalışmalarında Fatih Sondaj Gemisi aktif faaliyet gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz." şeklinde konuştu.
FATİH SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı.
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.