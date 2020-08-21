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Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından herkesin gözü kulağı Fatih'te. Dünyanın en yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemisinden biri olan ve Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in özellikleri neler?

21.08.2020 16:59 - Son Güncelleme: 21.08.2020 16:59
Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

Bugün Türkiye tarihinde en büyük doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklandı. Karadeniz'de gerçekleşen çalışmalarında Fatih Sondaj Gemisi aktif faaliyet gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz." şeklinde konuştu.

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Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Fatih Sondaj Gemisi ne kadar doğalgaz buldu ve Fatih Sondaj Gemisi'nin özellikleri neler vatandaşların öğrenmek istediği konular arasında yer alıyor.

Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

FATİH SONDAJ GEMİSİ NE KADAR DOĞALGAZ BULDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi.

Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

FATİH SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

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