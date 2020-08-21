Haberler Galeri Güncel Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından herkesin gözü kulağı Fatih'te. Dünyanın en yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemisinden biri olan ve Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in özellikleri neler?

21.08.2020 16:59 - Son Güncelleme: 21.08.2020 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





