Ardahan'da art arda depremler! Erzurum ve Kars'ta da hissedildi: Açıklamalar peş peşe geldi
Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede, 3,7 ve 4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Depremin ardından bazı eski binalarda hasarlar olduğu öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem sonrası ekiplerin sahada inceleme başlattığı duyurdu. AFAD, bölgeye araç ve ekipman gönderildiğini açıkladı. İşte tüm gelişmeler...
27.09.2022 18:32 - Son Güncelleme: 27.09.2022 18:39
VALİ ÖNER: ŞU AN İÇİN BİR OLUMSUZLUK YOK
Vali Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" dedi.