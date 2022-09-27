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Ardahan'da art arda depremler! Erzurum ve Kars'ta da hissedildi: Açıklamalar peş peşe geldi

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede, 3,7 ve 4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Depremin ardından bazı eski binalarda hasarlar olduğu öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem sonrası ekiplerin sahada inceleme başlattığı duyurdu. AFAD, bölgeye araç ve ekipman gönderildiğini açıkladı. İşte tüm gelişmeler...

27.09.2022 18:32 - Son Güncelleme: 27.09.2022 18:39
Ardahan’da art arda depremler! Erzurum ve Kars’ta da hissedildi: Açıklamalar peş peşe geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ardahan’da art arda depremler! Erzurum ve Kars’ta da hissedildi: Açıklamalar peş peşe geldi

Saat 17.08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

Ardahan’da art arda depremler! Erzurum ve Kars’ta da hissedildi: Açıklamalar peş peşe geldi



Bu depremin ardından yine aynı bölgede 3,7 ve 4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

Ardahan’da art arda depremler! Erzurum ve Kars’ta da hissedildi: Açıklamalar peş peşe geldi

VALİ ÖNER: ŞU AN İÇİN BİR OLUMSUZLUK YOK
Vali Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" dedi.

Ardahan’da art arda depremler! Erzurum ve Kars’ta da hissedildi: Açıklamalar peş peşe geldi

KARS VE ERZURUM'DA DA HİSSEDİLDİ
Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

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