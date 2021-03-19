Türkiye’nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 test edildi! Dikkat çeken görüntü

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli helikopter ile uçak motorları üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir tesislerini gezip, gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testini izledi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, daha sonra TUSAŞ'a teslim edilecek seri imalat TEI-PD170 motorlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

19.03.2021 17:03 - Son Güncelleme: 19.03.2021 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





