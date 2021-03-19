Türkiye’nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 test edildi! Dikkat çeken görüntü
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli helikopter ile uçak motorları üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir tesislerini gezip, gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testini izledi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, daha sonra TUSAŞ'a teslim edilecek seri imalat TEI-PD170 motorlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeleri, TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin Eskişehir tesislerini ziyaret etti. Başkan Demir ve beraberindekiler, TEI'nin güncel projeleri hakkındaki değerlendirmelerinin ardından, motor test bremzelerini (test atölyeleri) ziyaret ederek, motor testlerini yerinde gözlemledi.