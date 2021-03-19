CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde skandallar zinciri: Kaçak ve fazla imar uygulamaları, ihale fesatları, bankamatik memurlar...
Son dakika haberi... CHP'li Muratpaşa Belediyesi'de yaşanan "kaçak ve fazla imar uygulamaları", "ihale fesatları", "yurt dışı harcamaları", "imzasız hak edişlerin ödenmesi", "bağışlanan arsaların verilmesi ve satılması", "fazla mesai ödemeleri", "kurulan komisyonlarda toplantı yapmadan alınan huzur hakları" gibi iddialara ilişkin flaş detaylar gün yüzüne çıktı. CHP'li başkan Ümit Uysal'ın belediye meclis kararı ile kurduğu, 'Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nde işe gelmeden her ay düzenli maaş alan kişilerin bu çatı altında buluştuğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başta Ümit Uysal olmak üzere, ismi geçen kişiler hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
Son dakika haberi... "İmar, çete, rüşvet" dosyaları iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde skandallar zinciri peş peşe ortaya çıkıyor. İlk olarak Antalya'nın yerel yayın organlarından Lider Gazete'nin olayı gündeme taşımasının ardından soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
İHALEYE FESAT BAKANLIK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI
İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ön inceleme raporuna göre, Muratpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 10/07/2020 tarihli ve 228 sayılı yazısında, belediye encümeninin kararlarına istinaden ihaleye çıkarılan taşınmazların ihalesine ilişkin ilanın yerel basında yayımlandığı ancak ulusal basında yayımlanmadığının belirtildi.
LİYAKATSİZ ATAMALAR ORTAYA ÇIKTI
Belediye Başkanlığı tarafından, Akdeniz Üniversitesi'nde "araştırma görevlisi" olarak görev yapan M.Ç.K.'nın, doktora öğrenimini tamamlamamış olmasına, mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımamasına rağmen uzman unvanı ile atandığı iddiası ile ilgili olarak ise raporda, "Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel atanacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanabilirler" ifadelerine yer verildi.