CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde skandallar zinciri: Kaçak ve fazla imar uygulamaları, ihale fesatları, bankamatik memurlar...

LİYAKATSİZ ATAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Belediye Başkanlığı tarafından, Akdeniz Üniversitesi'nde "araştırma görevlisi" olarak görev yapan M.Ç.K.'nın, doktora öğrenimini tamamlamamış olmasına, mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımamasına rağmen uzman unvanı ile atandığı iddiası ile ilgili olarak ise raporda, "Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel atanacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanabilirler" ifadelerine yer verildi.