Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yer aldı. Yayımlanan atama kararlarına ilişkin "Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 16. 06.2022 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir" açıklaması yapıldı.
18.06.2022 00:58 - Son Güncelleme: 18.06.2022 01:07
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.