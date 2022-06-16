Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Ülke genelinde 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ce salgının seyrinde son durum...
16.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 16.06.2022 18:21
Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti.