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Haberler Güncel Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Ülke genelinde 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ce salgının seyrinde son durum...

16.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 16.06.2022 18:21
Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

Buna göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

98 BİN 996 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken, 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

İKİ DOŞ AŞI YAPTIRANLARDA ORANI EN YÜKSEK İL
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

Son dakika: 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Son durum ne? Vaka, vefat ve aşı...

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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