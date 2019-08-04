Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü böyle kurtarıldı
Salda Gölü'nün çehresi, hükümet tarafından Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilince değişti. Göl ve çevresi çöpten kurtulurken, derme çatma yapılar ortadan kaldırıldı. Eskiden gölün kenarına kadar giren araçlar artık kıyıya 500 metre mesafede duruyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Burdur Valiliği, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü ve çevresini kurtarmak için harekete geçti. Bu kapsamda 14 Mart 2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak tespit ve ilan edildi.
Salda Gölü ve çevresi, ÖÇKB ilan edilmeden önce göl ve çevresi çöpten geçilmiyor araçlar gölün kıyısına gelip park ediyor ve derme çatma yapı ve çadırlar kuruluyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Burdur Valiliği harekete geçti. Salda Gölü ve çevresine; araç girmesin diye ahşap bariyer kondu. Ahşap çardaklar yapıldı, çöpler temizlendi..
Millet Bahçesi yapılmasıyla Salda Gölü ve çevresinin daha da güzelleşeceği ifade ediliyor. Gölden 500-600 metre içeriye kadar hiçbir şey yapılmayacağı öğrenildi. Salda Gölü ve çevresinin uzağında tamamen doğal malzemeden üretilen duş, WC, dinlenme alanı, büfe gibi günlük ihtiyacın karşılanabileceği alanların yapılacağı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı 'ÖÇKB' ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500- 600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi. Kurum, Salda Gölü'nün yüzeyinin 44 kilometrekare "ÖÇKB" ilan ettikleri alanın ise 295 kilometrekare olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: