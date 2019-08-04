Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü böyle kurtarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Burdur Valiliği, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü ve çevresini kurtarmak için harekete geçti. Bu kapsamda 14 Mart 2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak tespit ve ilan edildi.