Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali
Bursa'daki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi. "Afrin'e Cerablus'a girdik, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz." diyen Erdoğan, operasyon ile ilgili Rusya ve ABD ile de görüştüklerini açıkladı.
04.08.2019 17:28
- Son Güncelleme: 04.08.2019 17:33
Çukur eylemleri ile saldırıldığında teröristlere barikatları kuran arkadaşlar diye sesleniyordu. Hayatı yalan. Uzunca bir süre tiyatro diyerek darbecileri koruyordu. Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri engellemek için harekete geçtiğimizde Afrin'e grimeyin diyerek gözdağı verme peşindeydi.
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