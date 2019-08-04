Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Bursa'daki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi. "Afrin'e Cerablus'a girdik, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz." diyen Erdoğan, operasyon ile ilgili Rusya ve ABD ile de görüştüklerini açıkladı.

04.08.2019 17:28 - Son Güncelleme: 04.08.2019 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





