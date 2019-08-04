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Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Bursa'daki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi. "Afrin'e Cerablus'a girdik, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz." diyen Erdoğan, operasyon ile ilgili Rusya ve ABD ile de görüştüklerini açıkladı.

04.08.2019 17:28 - Son Güncelleme: 04.08.2019 17:33
Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Bursa'daki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi.

Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

"Afrin'e Cerablus'a girdik, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz." diyen Erdoğan, operasyon ile ilgili Rusya ve ABD ile de görüştüklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ
CHP'nin başındaki zat kalkınma planını eleştirmek adına milli gelirin 10 yıldır artmadığını iddia etmiş. Türkiye'nin geliri 236 milyar dolardı bu rakamı 950 milyar dolara kadar çıkardık 2013'te.

Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Bu zat Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle beraber Ankara'dan İstabul'a yol yürüyordu. 15 Temmuz gecesi havalimanında tankların koruması altında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyordu.

Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Çukur eylemleri ile saldırıldığında teröristlere barikatları kuran arkadaşlar diye sesleniyordu. Hayatı yalan. Uzunca bir süre tiyatro diyerek darbecileri koruyordu. Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri engellemek için harekete geçtiğimizde Afrin'e grimeyin diyerek gözdağı verme peşindeydi.

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