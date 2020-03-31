Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde gün gün test, vaka ve ölü sayıları

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19'la mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde görülen koronavirüsü kapsamında vaka sayıları gün gün Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı covid19.saglik.gov.tr sitesinde yayınlanıyor? Peki, Türkiye'de ölümlerin başladığı günden itibaren yapılan test, vaka ve ölüm sayıları nasıl bir seyir izledi? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde gün gün test, vaka ve ölüm sayıları....