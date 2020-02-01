Türkiye'nin konuştuğu depremzede Azize Çelik yeni evine kavuştu

Bakanlar Kurum ile Soylu'nun evi gezdirdiğini belirten Çelik, "Bir haftadır dışarı çıkmamıştım, ilk kez dışarı çıktım, hiçbir şeyden haberim yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bize yeni ev hazırlamışlar. Çok duygulandım. Hepsinden Allah razı olsun. Çok heyecanlandım. Evimiz başımıza yıkılmıştı ama yeni bir evim oldu." dedi.

"Rüyam gerçek oldu" diyen Çelik, evde tüm eşyaların da bulunduğunu dile getirdi.