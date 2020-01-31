GaleriGüncel

Korkutan uyarı! Cerrahpaşa koronavirüsten korunmak için rapor hazırladı | İşte virüse karşı alınacak önlemler

NHC tarafından Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, komisyon uzmanlarından Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen, ülkede yeni tip koronavirüsten etkilenerek daha sonra hastanelerde iyileşen kişilere sağlıklarını korumaları uyarısında bulundu. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, koronavirüs hakkında bilgilendirme raporu hazırladı.

31.01.2020 23:45 - Son Güncelleme: 31.01.2020 23:45
Korkutan uyarı! Cerrahpaşa koronavirüsten korunmak için rapor hazırladı | İşte virüse karşı alınacak önlemler

Ölü sayısı giderek artarken Çin'den iyileşen hastalarla ilgili korkutan uyarı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Korkutan uyarı! Cerrahpaşa koronavirüsten korunmak için rapor hazırladı | İşte virüse karşı alınacak önlemler

NHC tarafından Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, komisyon uzmanlarından Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen, ülkede yeni tip koronavirüsten etkilenerek daha sonra hastanelerde iyileşen kişilere sağlıklarını korumaları uyarısında bulundu.

Korkutan uyarı! Cerrahpaşa koronavirüsten korunmak için rapor hazırladı | İşte virüse karşı alınacak önlemler

Virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin vücutlarının antikor geliştirdiğine dikkati çeken Can, ancak bu kişilerin tekrar hastalanmamak için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Korkutan uyarı! Cerrahpaşa koronavirüsten korunmak için rapor hazırladı | İşte virüse karşı alınacak önlemler

Can, "Antikorlar, uzun süre hayatta kalmaz. Bu yüzden iyileşmiş hastaların tekrar enfeksiyon kapabileceklerine dair hala risk var. Onlar kendilerini korumaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Korkutan uyarı! Cerrahpaşa koronavirüsten korunmak için rapor hazırladı | İşte virüse karşı alınacak önlemler

HAYAT DURDU
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberinde, Çin'de 2019-nCoV ile mücadele için kurulan "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun, Başbakan Li Kıçiang liderliğinde toplandığı belirtildi. Toplantıda yaklaşık 60 milyon nüfuslu ve 17 kentinde toplu ulaşımın durduğu Hubey eyaletinde, Bahar Bayramı tatilinin salgınla mücadele kapsamında uygun şekilde uzatılacağı kaydedildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret