Korkutan uyarı! Cerrahpaşa koronavirüsten korunmak için rapor hazırladı | İşte virüse karşı alınacak önlemler
NHC tarafından Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, komisyon uzmanlarından Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen, ülkede yeni tip koronavirüsten etkilenerek daha sonra hastanelerde iyileşen kişilere sağlıklarını korumaları uyarısında bulundu. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, koronavirüs hakkında bilgilendirme raporu hazırladı.
31.01.2020 23:45
- Son Güncelleme: 31.01.2020 23:45
HAYAT DURDU
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberinde, Çin'de 2019-nCoV ile mücadele için kurulan "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun, Başbakan Li Kıçiang liderliğinde toplandığı belirtildi. Toplantıda yaklaşık 60 milyon nüfuslu ve 17 kentinde toplu ulaşımın durduğu Hubey eyaletinde, Bahar Bayramı tatilinin salgınla mücadele kapsamında uygun şekilde uzatılacağı kaydedildi.
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