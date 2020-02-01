TSK'da yeni dönem başladı! Törendeki o detay dikkatlerden kaçmadı

Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanmaya başladı. Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'i karşıladığı törende de dikkat çekti.

01.02.2020 10:47 - Son Güncelleme: 01.02.2020 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





