Türkiye’nin ilk SİDA’sı ULAQ Katar’da görücüye çıkacak

Yakamos 2020 Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın MILGEM korvetlerinde kullanılmaya başlandıktan sonra 2 ülkeye daha ihraç edildi. Bunların yanında Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi gibi dünyada çok az ülkenin üzerinde çalıştığı bir alandaki başarımız da Meteksan Savunma olarak geldiğimiz noktayı bizlere gösteriyor. DIMDEX 2022 Fuarı'nda yenilenmiş tasarımı ile ULAQ Suüstü Harbi Botu, ULAQ Denizaltı Savunma Harbi Botu ve yeni 6x6 Mobil Sahil Kontrol İstasyonu aracımızı ilk kez sergileyeceğiz" dedi.