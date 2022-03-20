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Barış diplomasisi yoğunlaşıyor! Gözler 24 Mart’ta! Türkiye’nin Rusya - Ukrayna çözümü NATO zirvesinde

Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yoğun diplomasisi daha da yoğunlaşıyor. Başkan Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak.

20.03.2022 11:55 - Son Güncelleme: 20.03.2022 11:55
Barış diplomasisi yoğunlaşıyor! Gözler 24 Mart’ta! Türkiye’nin Rusya - Ukrayna çözümü NATO zirvesinde

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler.

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Barış diplomasisi yoğunlaşıyor! Gözler 24 Mart’ta! Türkiye’nin Rusya - Ukrayna çözümü NATO zirvesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.

Barış diplomasisi yoğunlaşıyor! Gözler 24 Mart’ta! Türkiye’nin Rusya - Ukrayna çözümü NATO zirvesinde

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATACAK
Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak.

Barış diplomasisi yoğunlaşıyor! Gözler 24 Mart’ta! Türkiye’nin Rusya - Ukrayna çözümü NATO zirvesinde

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

Barış diplomasisi yoğunlaşıyor! Gözler 24 Mart’ta! Türkiye’nin Rusya - Ukrayna çözümü NATO zirvesinde

İTTİFAKIN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR KONUŞULACAK
NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.

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