Barış diplomasisi yoğunlaşıyor! Gözler 24 Mart’ta! Türkiye’nin Rusya - Ukrayna çözümü NATO zirvesinde
Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yoğun diplomasisi daha da yoğunlaşıyor. Başkan Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak.
20.03.2022 11:55 - Son Güncelleme: 20.03.2022 11:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.