⛄ 36 il listede aniden bastıracak kar kabus gibi vuracak! Şapka, bere, kızak, eldivenlerinizi hazırlayın lapa lapa kar yağacak

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak itibariyle Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önümüzdeki beş gün içerisinde 36 ilde kar yağışının beklendiği duyuruldu. İstanbul dahil olmak üzere birçok bölgede soğuk hava ve yağışlı bir periyodun yaşanması bekleniyor. Peki, hangi illerde kar yağışı olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

2 36 İLE UYARI GELDİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.