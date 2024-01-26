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⛄ 36 il listede aniden bastıracak kar kabus gibi vuracak! Şapka, bere, kızak, eldivenlerinizi hazırlayın lapa lapa kar yağacak

Türkiye genelinde kar yağışlarının etkisini arttıracağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı, hafta sonu için birçok ilde kara kışın hakim olacağı beklentisini güçlendirdi. Ocak ayı itibariyle ülke genelinde hissedilen soğukların ardından, hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava kütlesinin etkisiyle kar yağışlarının yaygın olarak görülmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 07:53 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:53
⛄ 36 il listede aniden bastıracak kar kabus gibi vuracak! Şapka, bere, kızak, eldivenlerinizi hazırlayın lapa lapa kar yağacak 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak itibariyle Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önümüzdeki beş gün içerisinde 36 ilde kar yağışının beklendiği duyuruldu. İstanbul dahil olmak üzere birçok bölgede soğuk hava ve yağışlı bir periyodun yaşanması bekleniyor. Peki, hangi illerde kar yağışı olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

⛄ 36 il listede aniden bastıracak kar kabus gibi vuracak! Şapka, bere, kızak, eldivenlerinizi hazırlayın lapa lapa kar yağacak 2

36 İLE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

⛄ 36 il listede aniden bastıracak kar kabus gibi vuracak! Şapka, bere, kızak, eldivenlerinizi hazırlayın lapa lapa kar yağacak 3

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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