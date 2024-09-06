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Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi'den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor

Son dakika haberleri... Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Çiftçi, 247 yolcunun indirildiğini ve uçakta arama yapıldığını belirtti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam ettiğini belirterek, "Erzurum Havaalanımıza saat 21:00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 17:49 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 18:56
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor 1

Son dakika haberleri... Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor 2

ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞLARA KAPATILDI

Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Bomba uzmanları uçağa girdi ve uçakta arama yapılıyor.

Hindistan uçağında bomba ihbarı!

Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor 3

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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