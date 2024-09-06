Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi'den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor

Son dakika haberleri... Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Çiftçi, 247 yolcunun indirildiğini ve uçakta arama yapıldığını belirtti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam ettiğini belirterek, "Erzurum Havaalanımıza saat 21:00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir" dedi.