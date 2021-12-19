Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Türkiye'nin gözü kulağı yarın toplanacak olan Kabine'de. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zamlar ve Omicron varyantı için alınabilecek ek tedbirler yer alıyor.
19.12.2021 09:57
- Son Güncelleme: 19.12.2021 09:57
Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak.