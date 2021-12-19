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Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?

Türkiye'nin gözü kulağı yarın toplanacak olan Kabine'de. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zamlar ve Omicron varyantı için alınabilecek ek tedbirler yer alıyor.

19.12.2021 09:57 - Son Güncelleme: 19.12.2021 09:57
Türkiye’nin gözü kritik Kabine’de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?

Döviz kurundaki yükseliş, fahiş fiyatlarla mücadele ve memur - emekli zammı... Kabine bu kez ekonomi gündemiyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Aralık Pazartesi günü toplanacak.

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Türkiye’nin gözü kritik Kabine’de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?

Yılın son Kabine toplantısında, döviz kurlarında yaşanan artışlar değerlendirilecek.

Türkiye’nin gözü kritik Kabine’de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?

Son dört toplantıda arka arkaya faiz indiriminde bulunan Merkez Bankası'nın Aralık ayı içinde dövize uyguladığı beş müdahale de gündemde olacak.

Türkiye’nin gözü kritik Kabine’de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak.

Türkiye’nin gözü kritik Kabine’de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?

Hükümet, merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek.

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